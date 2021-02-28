Türkiye Silivri'de cinnet evi! Annesini ve yakınını öldürdükten sonra intihar etti

Silivri'de cinnet evi! Annesini ve yakınını öldürdükten sonra intihar etti

Türkiye

Silivri'de cinnet evi! Annesini ve yakınını öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Silivri’de bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

28 Şubat 2021, Pazar 16:04 Son Güncelleme:
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Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve yakını olduğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcının olay yerinde incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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