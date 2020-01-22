Zalim İstanbul adlı dizinin "Damla"sı Simay Barlas Instagram'da sevilen isimler arasında olan Barlas'ın takipçileri oyuncunun her paylaşımını yorum yağmuruna tutuyor. İltifat üstüne iltifatlar alan Barlas, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

İşte Barlas'ın takipçilerinden dikkat çeken yorumlar:

- İdris'in fotoğrafı beğenmesini bekliyorum.

- Bir prenses varmış, onun adı Simay'mış.

- Bu fotoğrafa bayılıyorum niyeyse.

- Bu saç rengi de yakışmış.

- En sevdiğim story fotoğrafını atmışsın.

- Kalplere zarar bu güzelliğin.

- Telefon ana ekranımda bu fotoğraf var. Seni çok seviyorum.

- Lanet olsun insan mısın sen?

Dizide "Civan" karakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan'la yaşadığı aşkla da çok konuşulan Simay Barlas geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşmıştı.

‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Adı Efsane’ dizileriyle dikkat çeken oyuncu Zalim İstanbul ile popülerliğini arttırdı.