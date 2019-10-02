Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2019’un büyük finali bu akşam gerçekleşti. 20 aday, Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için birbiriyle yarıştı. Aralarından bir güzel Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2019 güzeli seçilen Simay Rasimoğlu internette en çok merak edilen konulardan biri oldu. Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey Simay Rasimoğlu kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde...
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu merak edilip araştırılıyor.
Yaşı ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, onlarca kişi arasından sıyrılıp kraliçe seçilen Simay Rasimoğlu adını merak ediyor. Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
İşte hayatı hakkında merak edilenler.
SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.
22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.