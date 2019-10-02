Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2019’un büyük finali bu akşam gerçekleşti. 20 aday, Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için birbiriyle yarıştı. Aralarından bir güzel Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2019 güzeli seçilen Simay Rasimoğlu internette en çok merak edilen konulardan biri oldu. Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey Simay Rasimoğlu kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde...