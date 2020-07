Mühendislik her zaman en gözde mesleklerden biri olmuştur. Doğru Tercih ekibi olarak sizin için Türkiye’nin en popüler ve öne çıkan mühendislik programlarını inceledik. Giriş zorluğundan, rekabete, toplam başvurandan akademik zorluğa kadar birçok değişken sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

● Yapay Zeka

● Yazılım Mühendisliği

● Mekatronik Mühendisliği

● Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

● Elektrik-Elektronik Mühendisliği

● Endüstri Mühendisliği

● İnşaat Mühendisliği

Tercihlerde en popüler 20 bölüm

En popüler bölümler tıp, diş hekimliği, hukuk ve psikoloji. Hukuk ve tıp bölümleri geçtiğimiz yıl ilk 100’e giren adayların da en çok tercih ettikleri ilk 3 bölüm arasında yer alıyor. PDR bölümünün popülerliği ve mimarlık programlarının mühendisliklerden daha çok tercih edilmesi dikkati çeken bir başka nokta. Mühendislikler arasında ise en çok hedeflenen bölüm bilgisayar mühendisliği. İlk 100’ün en çok tercih ettiği üçüncü bölüm elektrikel ektronik mühendisliği ise adayların hedefleri arasında orta sıralarda yer alıyor.

1- Hukuk

2- Tıp

3- Psikoloji

4- Diş Hekimliği

5- Mimarlık

6- PDR

7- Bilgisayar Mühendisliği

8- Hemşirelik

9- İnşaat Mühendisliği

10- Makine Mühendisliği

11- Beslenme ve Diyetetik

12- Elektrik-Elektronik Mühendisliği

13- İşletme

14- Endüstri Mühendisliği

15- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

16- Okul Öncesi Öğretmenliği

17- İlahiyat

18- Eczacılık

19- Uluslararası İlişkiler

20- Sınıf Öğretmenliği

Taban puan mı başarı sırası mı?

Başarı sıralaması adayların, sınava giren tüm adaylar içinde gösterdiği başarıyı ifade ediyor. Her yıl taban ve tavan puanlar değişkenlik gösterse de programa yerleştirilen ilk ve son öğrencinin başarı sıralaması büyük değişiklik göstermiyor. Dolayısıyla, tercih listesi hazırlarken programların taban puanlarını göz önüne almak yanıltıcı olabilir. Taban puanların her yıl değişkenlik gösterdiğini düşünerek, geçen yıl programa yerleştirilen ilk ve son adayların başarı sıralamasına dikkat ederek bir liste hazırlamak daha doğru olur.

Taban puanlar nasıl oluşuyor?

ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki, üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puanını ifade ediyor. Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtıyor. Dolayısıyla bir adayın puanının kılavuzda gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması, adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor. Taban puanların her yıl değişkenlik gösterdiği göz önüne alınarak, bir önceki yıl programa yerleştirilen son adayın başarı sıralamasına dikkat ederek bir liste hazırlamak daha doğru olur. Yapılan incelemelerde, adayların yüzde 72’sinin ilk 10 sıradaki tercihlerinden birine yerleştiği görülüyor.

Tercihte en çok neye bakılıyor?

Üniversitenin itibarı:...................%33

Kampüs olanakları:.....................%16

Eğitim kalitesi:............................... %12

Eğitim ücreti:....................................%9

Ödeme koşulları:.............................%8

Lokasyon:...........................................%8

Burs olanakları:...............................%5

Kariyer hizmetleri:.........................%5

Ulaşım olanakları:..........................%4

Tercihlerde hangi kaynaklardan yararlanmalısınız?

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı - ÜniAr (www. www.uniar.net)

ODTÜ-URAP Sıralaması (www.urapcenter.org)

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (www.tubitak.org.tr)

YÖK Atlas (www.yok.gov.tr) ÖSYM web sitesi (www.osym.gov.tr)

Tercih aşamasında hangisi önemli?

Benim için bölüm önemlidir:.......................... %71

Üniversitenin adı önemlidir:...........................%21

Puanımın yettiği yere yerleşmek önemlidir:.........%8

Tercih listesi hazırlamanın püf noktaları

Öncelikle kendi başarı sıranıza göre tercih yapacağınız aralığı belirleyin, alt ve üst sınırı seçin. Bu sınırları belirlerken alt sınırı geriye almanın, yerleşebilmek adına kendinizi garantiye alma anlamına geldiğini unutmayın. Kullanacağınız tercih sayısının üçte birini başarı sıranızın altındaki bölümlere ayırmanız yerinde olur (Örneğin 24 tercihte 10 gibi). Kişisel eğilim ve isteklerinize göre taban başarı sırası bu aralıkta olan bölümlerden bir liste oluşturun. Bu listeyi başarı sıraları küçükten büyüğe olacak şekilde sıralayın. Sonra listedeki bölümlerin yerlerini kişisel eğilim ve isteklerinize göre değiştirebilirsiniz. Eğer başarı sırası geride bir bölümü, daha öndeki bir bölümden daha çok istiyorsanız, geçersiz (ölü) tercih olmamasına dikkat edin.