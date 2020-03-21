Simge: Aşırı derecede ev hanımıyım. Tam bir geyşayım

Aşk acısı da çektim aldatıldım da.

Burnum gerektiği kadar yere sürtüldü.

Çocuğum olsa neden saklayayım? Bu haberler yalnız, bekar ve başarılı bir kadın olduğum için çıkıyor.

Yolun başı çok sancılıydı. Bir programa katılıyorsunuz, sizi o kadar tanımıyorlar ki, asistanınızı siz zannediyorlar. İşte o berbat bir duygu.

‘Simge Akustik Live’ projesiyle karşımızdasınız. Nasıl çıktı bu proje?

Geçtiğimiz 17 Ocak’ta, ‘Simge’den Akustik’ konserim inanılmaz güzel geçti. Hem kendi şarkılarımı, hem yastık altında kalan, söyleme fırsatı bulamadığım birçok şarkıyı seslendirdim. Konserin tamamını hem hissetmen.Çok hissederek okudum. Kenarda beklettiğim bir şarkıydı. 16 şarkı seslendirdim buluşturacağız sevenlerimle.

Ve ilk olarak ‘Ne Zamandır’şarkısını yayınladınız. Bugüne kadarsizden dinlediğim en güzel şarkı...

Aaaa! Ne güzel böyle konserde. Her cuma tek tek tüm şarkılarımı YouTube kanalım üzerinden yorumum daha bir güzel tınlıyor sanki.

Yeni çıkan ‘Ne Zamandır’şarkısının sizin için özel bir hikayesi var mı?

Bir çoğumuzun yakından tanıdığı bir duygu bu. Birinden ayrıldıktan sonra onun hayatına yeni biri girince hissedilen o duygu ağırlığı... Bir de ben Ersay Üner’in şarkılarının bir tılsımı olduğunu düşünüyorum. Onun yazdıklarında sesim, sesli hem görüntülü olarak kaydetmiştik. Görüntüler bize gelince menajerim Özgür Aras’ın o kadar hoşuna gitti ki “Biz bunu kesinlikle bir platformda yayınlamalıyız” dedi. Fikir o şekilde doğdu.

Yollarda belli olmasın diye gözlük takıp ağlardım

Şarkıdaki kadar ağır bir aşk acısı yaşadınız yani?

Yaşadım tabii… Aldatıldım da!Kendimce epey büyük şeyler yaşadım. Gerektiği kadar burnum sürtüldü yani.

Sonra nasıl aştınız o duyguyu?

Deli gibi ağlayarak… Ama nasıl bir ağlamak, baya salya sümük… Yollarda,otobüste giderken gözlük takıp ağlardım,ağladığım belli olmasın diye… Allah korusun, o duyguyu kimseye dilemem.

Şimdi en merak ettiğim soruyu soracağım. Hazır mısınız?

Haydi sor sor. Çok hazırım hem de.

Siz hayatımıza gireli 10 yıldan fazla oldu. Ama magazinde hiç yoktunuz.Müziğiniz öne çıktıkça bir çocuğunuz olduğuna dair tuhaf haberler de üst üste gelmeye başladı. Bu bir tesadüf mü?

Yalnız, bekar ve başarılı bir kadın olmakla alakalı bence. Ben daha tanındıkça ve başarılı oldukça bu haberler çıkmaya başladı.

Şu an hayatınızda biri var mı?

Yok, uzun zamandır yok. Ama şu an hayatımda biri olsa, o da büyük sıkıntı olurmuş. Baksanıza duruma… Hayatınızdaki insan için de bu çok can sıkıcı olur. Her hafta adı başka biriyle anılan bir insan görüntüsü…Ama o haberleri yapanlar,lütfen benim de bir anne babanın kızı olduğumu unutmasınlar.

“Simge’nin herkesten gizlediği bir çocuğu var” haberleri nereden çıktı?

Hiç anlamış değilim Oya! Düşünüyorum, aklıma o kadar bir şey gelmiyor ki… Evlat bu yani. İstenilse bile ne kadar saklanabilir? Olmayan bir şeyin savunmasını yapmak da zul geliyor insana.

Kaybolduğum, yolumu bulamadığım zamanlar oldu ama pes etmedim

Kendi hayat mücadelenize,yaşadıklarınıza bakınca, en zoru neydi?

Bir iş yapıyorsunuz, deli gibi emek veriyorsunuz ama kimse sizi tanımıyor. Hiç unutmuyorum, bir televizyon kanalına konuk olarak çağrılmıştım. O dönem kuzenim Yasemin asistanlığımı yaptığı için birlikte gitmiştik. O biraz benden önde yürüyordu. Davet eden kişi beni o kadar tanımıyordu ki Yasemin’e “Hoş geldiniz Simge Hanım” demişti.

Ne hissettiniz?

Berbat bir duygu. O gün “Bu işte bir yanlışlık var!” dedim kendime. Eğer piyasaya çıkıp bir gecede patlamadıysanız, benim gibi adım adım ilerlediyseniz o süreç çok sancılı geçiyor. Bilen bilir onu. Ama şöyle bir güzel sonucu var bunun. Sonrasında sahip olduğun her şeyin kıymetini çok iyi biliyorsun. Asla şımarmıyorsun.

Zor zamanlarınızı düşününce “Parayı ve şöhreti yönetmek de ayrı bir zormuş” diyor musunuz?

Paran varsa daha güvende hissediyorsun. Diğerinde kaybolabiliyorsun. Ben orada çok kayboldum Oya! Çıkış yolu bulamadığım çok zamanlar oldu. Ama pes etmedim hiç.

Bugün “Baş etmekte zorlanıyorum” dediğiniz neler var?

Valla çoğundan sıyrıldım. Bundan sonrası “Daha iyisini nasıl yaparım?” gibi hayallerden oluşuyor. Şükürler olsun evim var, arabam var, karnım doyuyor, bunun daha üstü varsa ve orası benim kısmetimse oranın da kıymetini bileceğime, hakkını vereceğime inancım tam.

Ben tek eşliyim ama dünya artık öyle değil, erkekler hiç değil

Aşka inancınız ne durumda?

Ne yaşarsanız yaşayın, insan bir şekilde kendini onarıyor. Aşka her zaman inanıyorum.

Aşka ve tek eşliliğe inanıyor musunuz?

İnanmak istiyorum ama inanmıyorum. Ben kendi açımdan öyleyim ama dünya artık öyle bir dünya değil. Artık insanlar, özellikle erkekler tek eşli değil.

Güzelseniz, öz güveni olmayan kadınlar size kötü davranıyor. Bu da kadının kadına uyguladığı bir taciz

Bugün için aşktan ve bir erkekten beklentiniz ne?

Bana ve işime saygılı olmasını isterim.Tipe hiç bakmadım, bakmayacağım. İşi,gücü, maddi durumu, bunların da önemi yok. Düşünsene, ben şu an istediğini yiyen, istediğini giyen, istediği gibi gezen bir kadınım. Ne yapacağım ki erkeğin maddiyatıyla. Gözüm hiç yüksekte değil.

Güzelliğinizin avantajları mı dezavantajları mı daha çok?

Güzel kadınlara ve yakışıklı erkeklere karşı sadece fiziksel görüntülerinden dolayı bir ön yargı oluyor. "Bunlar güzel, bizden üstün" gibi bir algı var. İnsanların bana böyle davrandığı oluyor. Mesela uçaktayım, öz güvenli bir hostese denk geldiysem "Hoş geldiniz Simge Hanım, size bayılıyorum" diyor. Ama öz güveni yoksa kahve istiyorum, asık bir suratla "İnişe geçtik, getiremem" diyor.

Çok tuhafmış gerçekten...

Garip yani. Anlam veremiyorum ama "Bak, benden rahatsız oldu" diyorum. Bu da bir çeşit kadının kadına uyguladığı psikolojik taciz. Bunu gerçekten yaşıyorum. Daha birkaç gün önce, trafikte bir kadın önümde durdu resmen, boşluk varken yol vermedi. Neyin kafasını yaşıyorsun yani! Sen de bir kadınsın, bunu bana niye yapıyorsun? İşte o zaman anlıyorum ki tipimden rahatsız oldu.

Biriyle beraberken başkasını beğenmek suç olmamalı

Siz hiç biriyle beraberken başkasından etkilenmediniz mi?

Aldatma ya da kalbimin, gönlümün kayması anlamında soruyorsan hayır. Ama birini beğenmek anlamında soruyorsan olmuştur. O da bir suç olmamalı diye düşünüyorum. Ama derin bir duygu geliştirmek, biriyleyken sürekli başkasını düşünmek... Orası tehlikeli bir bölge. İnsanın aklı şaşabilir oralarda.

Bazen evde kendim için süslenirim

Evde nasıl bir kadınsınız?

Üfff! Tam geyşayım. İnsanların çayını koyarım, bulaşık yıkarım, soğan doğrarım. ‘Asmalı Konak’ dizisindeki gibi haller. Aşırı derecede ev hanımıyım.

Evde nasıl kıyafetlerle takılırsınız?

Genelde pijamamla ama bazen de durduk yere makyajımı yapar, mis gibi kremlerimi sürer, güzel bir gecelik ve topuklu terliklerimi giyer, öyle takılırım. “Hayırdır, nereye gidiyorsun?” derler. “Yok ayol, kendime hazırlandım” derim. Galiba arada sanatçı olduğumu hatırlatmak istiyorum (Gülüyor).



