Simge Sağın, çocuğu olduğu iddialarına ilk kez yanıt verdi

TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etmiş ve bu iddiayı Ece Seçkin'den duyduğunu açıklamıştı.

Simge Sağın, hakkında çıkan çocuğu olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Şarkıcı, ''Avukatım Ayşegül Mermer gerekli açıklamayı yapacaktır'' dedi.

''ÇOCUĞUM TABİİ Kİ YOK''

Simge Sağın, muhabirlerin ''Çocuğunuz var mı yok mu?'' sorularına ise ''Hayır, çocuğum tabii ki yok'' yanıtını verdi.

Dün de Ece Seçkin'den bir açıklama gelmişti. Seçkin, Instastory'den yaptığı bir paylaşımla şunları dile getirmişti:

''Müvekkilimiz Sayın Ece Seçkin, 19/05/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesi haberi ile kendisi hakkındaki iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır. Müvekkilimizin taraf olmadığı ilgili savcılık dosyasında ifadesi alınan şahsın, hiçbir dayanağı bulunmayan be mesnetsiz ifadelerle müvekkilimizi hedef göstererek asılsız iddialarını temellendirmeye çalıştığı açıktır.!''