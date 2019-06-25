Tatiline Mikonos'ta devam eden Simge Sağın, Instagram paylaşımı ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Leopar desenli bikinisiyle göz dolduran popçuya, kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

KIZI VAR İDDİASI

Öte yandan, Simge Sağın için bir TV programında “Yıllar önce evlenip boşandı. Bir kızı var, ama saklıyor.” iddiası ortaya atılmıştı.

Simge Sağın ise, 'Çocuğum olsa gizlemem.Bir kedim vardı, onu ‘kızım’ diye seviyordum. Karıştırdılar galiba” cevabını vermişti.