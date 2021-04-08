Magazin Simge Sağın'dan iddialı pozlar

Simge Sağın'dan iddialı pozlar

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Simge Sağın'dan iddialı pozlar

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 9 Nisan'da yayınlanacak olan "Sevmek Lazım" şarkısının klibi için birbirinden iddialı pozlar verdi.

08 Nisan 2021, Perşembe 22:57 Son Güncelleme:
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'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın yeni şarkısı için cesur pozlar verdi.

Sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı, müziğini Ersay Üner, Simge ve Ozan Bayraşa’nın yaptığı düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan “Sevmek Yüzünden” gündem oldu.

Simge Sağın'nın sosyal medyadan paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

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