'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın yeni şarkısı için cesur pozlar verdi.

Sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı, müziğini Ersay Üner, Simge ve Ozan Bayraşa’nın yaptığı düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan “Sevmek Yüzünden” gündem oldu.

Simge Sağın'nın sosyal medyadan paylaştığı pozlara beğeni yağdı.