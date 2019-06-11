Son olarak Ozan Bayraşa ile aşk yaşayan popçu Simge Sağın, Alaçatı'da sezonun yorgunluğunu atıyor.

'BANA AŞK LAZIM'

Cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Sağın, paylaşımına "Güneş tenimde güzel, bana aşk lazım" notunu düştü.

KIZI VAR İDDİASI

Öte yandan, Simge Sağın için bir TV programında “Yıllar önce evlenip boşandı. Bir kızı var, ama saklıyor.” iddiası ortaya atılmıştı.

Simge Sağın ise, 'Çocuğum olsa gizlemem.Bir kedim vardı, onu ‘kızım’ diye seviyordum. Karıştırdılar galiba” cevabını vermişti.



