Magazin Simge ve sevgilisi Aytaç Özgümüş'ün ilk fotoğrafı İzmir'den

Simge ve sevgilisi Aytaç Özgümüş'ün ilk fotoğrafı İzmir'den

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Simge ve sevgilisi Aytaç Özgümüş'ün ilk fotoğrafı İzmir'den

Kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserini vermeye hazırlanan Simge Sağın, 5 Ağustos’taki büyük gece öncesinde enerji depolamak için yeni sevgilisi aranjör Aytaç Özgümüş’le tatile çıktı.

28 Temmuz 2020, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Otel tatili yerine kamp yapmayı tercih eden sevgililer, Sağın’ın karavanıyla İzmir-Gümüldür’e gitti. Simge neden karavanla tatili tercih ettiğini şöyle açıkladı:

“Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli.”

'Çocukluğumdan beri en iyi yaptığım şey; hayal kurmak'

Simge Elele dergisine konuştu:

  • Çocukluğumdan beri en iyi yaptığım şey; hayal kurmak. Ailem hayalperest olduğumu, bunun ileride beni üzeceğini söylerdi. Öyle bir meslek seçtim ki, hep faydasını gördüm.
  • Çabuk pes etmeyen, mücadeleci ve güçlü bir yapım var.
  • Popülerlik peşinde değilim. Hissettiğim müziği yapıyorum. Bu nedenle büyük kitlelere ulaşabiliyorum.


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