Otel tatili yerine kamp yapmayı tercih eden sevgililer, Sağın’ın karavanıyla İzmir-Gümüldür’e gitti. Simge neden karavanla tatili tercih ettiğini şöyle açıkladı:

“Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli.”

'Çocukluğumdan beri en iyi yaptığım şey; hayal kurmak'

Simge Elele dergisine konuştu:

Çocukluğumdan beri en iyi yaptığım şey; hayal kurmak. Ailem hayalperest olduğumu, bunun ileride beni üzeceğini söylerdi. Öyle bir meslek seçtim ki, hep faydasını gördüm.

Çabuk pes etmeyen, mücadeleci ve güçlü bir yapım var.

Popülerlik peşinde değilim. Hissettiğim müziği yapıyorum. Bu nedenle büyük kitlelere ulaşabiliyorum.







