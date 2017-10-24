Sımsıkı bir vücut hiç de hayal değil!

Pürüzsüz bacaklara sahip olmak için bakım alışkanlıklarınızda neler olması gerektiğini söyledik, peki rutinin dışında özellikle de selülit görüntüsü için bir yardımcıya ihtiyacınız varsa bu haber sizin için!Ferahlatıcı sıkılık, harika vücut hatları, pürüzsüz görünüm için işte karşınızdaHafif yapısıyla cilinizi yapış yapış yapmayan bu jel, vücut hatlarınızı iyileştirirken, pürüzsüz, sıkı ve nemli bir görünüm sağlar. İçeriğindeki canlandırıcı formül benzersiz Şekillendirici Bitki Kompleksi ile uyumlu bir şekilde çalışarak yağ kırılımını aktive eder, aynı zamanda “Portakal Kabuğu” görünümlü selüliti azaltarak yumuşak ve sıkı hatların oluşumuna yardımcı olur.