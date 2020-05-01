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Magazin Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor

Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor

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Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor

2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmış ama ayrı kalamayıp yeniden barışmışlardı. Şu sıralar karantinada olan çiftten Sinan Akçıl karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yazmış.

01 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl “1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı’ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu’ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir” dedi. Çift, Aralık 2018’de evlenmiş, 9 ay sonra da boşanmıştı. Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından yeniden aşk yaşamaya başladılar.

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