Sinan Akçıl “1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı’ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu’ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir” dedi. Çift, Aralık 2018’de evlenmiş, 9 ay sonra da boşanmıştı. Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından yeniden aşk yaşamaya başladılar.



