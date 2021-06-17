Sinan Akçıl Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırlıyor
Şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile birlikte ikinci kez Bodrum tatiline çıktı. Önceki gün Türkbükü'ndeki bir mekanın açılışına katılan ikiliden Akçıl, Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını söyledi.
17 Haziran 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, ikinci kez Bodrum'a gitti. Geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Türkbükü'ndeki bir mekanın açılışına katılan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'MAÇLAR SIRASINDA ÇALINACAK DİYE KORKUYORUM'
Habertürk'te yer alan habere göre; Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını belirten 39 yaşındaki popçu, "Şu anda maçlar sırasında şarkılar çalınacak diye çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.