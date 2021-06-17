Sinan Akçıl Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırlıyor

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, ikinci kez Bodrum'a gitti. Geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Türkbükü'ndeki bir mekanın açılışına katılan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'MAÇLAR SIRASINDA ÇALINACAK DİYE KORKUYORUM'

Habertürk'te yer alan habere göre; Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını belirten 39 yaşındaki popçu, "Şu anda maçlar sırasında şarkılar çalınacak diye çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.







