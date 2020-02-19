Sinan Akçıl eski aşkı Hande Yener'e laf attı
Hande Yener kısa süre önce “Artık Türkçe pop çok demode kaldı. Rap, popu geçti. Üretim durdu, lavabo tıkandı, bir şeyler yapmak lazım. Temizlik şart” diye konuşmuştu. 21 Şubat’ta ‘Piyanist’ adlı bir albüm çıkaracak olan Sinan Akçıl, 10 yıl önce aşk yaşadığı Hande Yener’e laf attı. Ali Keser/ POSTA
19 Şubat 2020, Çarşamba 08:44 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından “Evet pop öldü arkadaşlar” yazarak popçuyu ti’ye aldı. Sinan Akçıl’ın albümünde Sibel Can, Berkay, Simge Sağın, İzel, İrem Derici ve Fettah Can’ın da şarkıları var. Bu arada 47 yaşındaki popçu Pınar Aylin de şu açıklamayı yaptı:
"Günümüzde samimi işler ne yazık ki artık çıkmıyor. Yeni şarkılarda ruh yok. Ne varsa, 90’larda var. Gençler eski şarkıları keşfetti, onlarla eğleniyor. Ben de 90’ların hit şarkılarını yeni bir düzenleme ile gençlerle buluşturmayı düşünüyorum. Bunun için İzmir’den geldim. DJ Kerem Selek ile çalışmalara başladık."
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