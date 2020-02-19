Instagram hesabından “Evet pop öldü arkadaşlar” yazarak popçuyu ti’ye aldı. Sinan Akçıl’ın albümünde Sibel Can, Berkay, Simge Sağın, İzel, İrem Derici ve Fettah Can’ın da şarkıları var. Bu arada 47 yaşındaki popçu Pınar Aylin de şu açıklamayı yaptı:

"Günümüzde samimi işler ne yazık ki artık çıkmıyor. Yeni şarkılarda ruh yok. Ne varsa, 90’larda var. Gençler eski şarkıları keşfetti, onlarla eğleniyor. Ben de 90’ların hit şarkılarını yeni bir düzenleme ile gençlerle buluşturmayı düşünüyorum. Bunun için İzmir’den geldim. DJ Kerem Selek ile çalışmalara başladık."



