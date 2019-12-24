Sinan Akçıl: Sevgilimi dizilerde oynatın, kazançlı çıkın

Emrah ile başrolü paylaştığı Aşk ve Mavi adlı dizide Mavi karekteriyle bir anda popüler olan oyuncu Burcu Kıratlı, dizinin ekrana veda etmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen başka bir projede rol alamadı.

Sinan Akçıl, yaz aylarında boşandığı ama sonrasında barışarak aşka kaldığı yerden devam ettiği Kıratlı'ya dizi teklifi gelirse müziklerini kendisinin yapacağını duyurdu.

"Sevgilimi dizilerde oynatın, kazançlı çıkın”

Sinan Akçıl “Burcu’ya dizi teklifi gelirse ben de o dizinin müziğini ücretsiz yaparım buradan yapımcılara duyurulur. Sevgilimi dizilerde oynatın, kazançlı çıkın” şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl'dan "Yapımcılara seslendi" başlıklarına yanıt gecikmedi

Sinan Akçıl'ın yaptığı açıklama sonrası, dizi yapımcılarına seslendiği ve Burcu Kıratlı'nın oynayacağı dizilerin müziklerini ücretsiz yapacağı yönünde çıkan haberlere Instagram adresinden açıklama yaptı:



