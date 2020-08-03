Sinan Akçıl: Ters Işık Mağdurları Derneği kuracağım
Sinan Akçıl, Bodrum tatilinde çekilen kilolu fotoğrafları için “Ters ışık mağduruyum” dedi.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 08:36 Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl önceki gün Bodrum’daki Miya Beach’te konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Çeşme’de çekilen fotoğraflarının “kilo aldı” şeklinde haber yapılmasını tiye aldı:
Ters ışıktan dolayı öyle oldu. Buradan duyuruyorum; Ters Işık Mağdurları Derneği kuracağım. Başkan ben olacağım, başkan yardımcısı Hülya Avşar, genel sekreter Sibel Can. Basın halkla ilişkileri de tabii ki Gülben Ergen yürütecek. Ters ışık mağdurları bana başvursun!
'Şarkımı açtım, insanlar ağladı'
Sinan Akçıl yeni projelerini de açıkladı:
En büyük aşkım Burcu’ya yazdığım şarkı yakında çıkacak. Dün biraz açtım, insanlar ağladı. Ağustos sonunda da Ece Seçkin’le bir düetimiz olacak. Eğer o şarkı 100 bin dinlenirse, saçımı üç günlüğüne pembeye boyayacağım. Ece Seçkin gibi dolaşacağım.
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