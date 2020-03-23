Magazin Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu uyarlaması!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu uyarlaması!

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu uyarlaması!

Kanal D ekranlarında yayın Aşk-ı Memnu dizisi milyonları ekrana kilitlemişti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çok sevilen dizinin sahnesini yeniden çekti!

23 Mart 2020, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle Burcu Kıratlı ile Riva'da dağ evinde kalan Sinan Akçıl sevgilisiyle geçirdiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği dağ evinde konaklayan ikili çok konuşulan sahneyi yeniden çekti. Akçıl paylaştığı bu videonun altına, 'Aa amcamın kolası içer misin? mekan: Bihter&Behlül dağ evi' notuyla notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/B-CrmwenEMc/
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