Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan sportif paylaşım
Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı, spor yaparken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı
Son dönemin popüler paylaşımlarından biri de; birlikte spor yapan çiftler...
Bu akıma Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı da uydu.
Eşi Sinan Akçıl ile spor sonrası esneme hareketleri yapan Burcu Kıratlı, Instagram hesabından o anları paylaştı.
İşte Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın sportif halleri;
Öte yandan, Burcu Kıratlı'nın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.