Son dönemin popüler paylaşımlarından biri de; birlikte spor yapan çiftler...

Bu akıma Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı da uydu.

Eşi Sinan Akçıl ile spor sonrası esneme hareketleri yapan Burcu Kıratlı, Instagram hesabından o anları paylaştı.

İşte Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın sportif halleri;

Öte yandan, Burcu Kıratlı'nın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.