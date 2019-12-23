Sinan Bey’le de konuştum Mansur Bey’le de

(Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki rüşvet tartışması) Mansur Yavaş’la da görüştüm, binanın yapılması ile ilgili yargı sürecini anlattı. Kendisi zaten haksızlıklara karşı çıkan, ranta karşı çıkan bir isim. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlıkta yapılması gereken, yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmesidir. Biz de kendisine söyledik; ‘Yasa, hukuk neyi öngörüyorsa gereğini yapın’. Yavaş da yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. İşin özü, büyük paralar dönüyor. Gerçekten de haksız rant elde edenlere karşı belediye başkanının mücadele etmesi lazım. Mansur Bey’in yaptığı da yargı kararlarını uygulamak, hukukun gereğini yerine getirmek.

(Bu olaydan önce Sinan Bey ile görüştünüz mü?) Sinan Bey geldi bana anlattı. O nedenle ben de Mansur Bey ile ‘Nedir bu’ diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok.

(Sinan Aygün’ün ‘Benden rüşvet istiyorlar’ diye bir sözü oldu mu?) Bir haksızlığa uğradığını ifade etti. Ben de belediye başkanına; ‘Var mı bir haksızlık, olay nedir?’ dedim. Sonuçta şuna vardık; yargı neyi öngörüyorsa gereğini yapın. O kadar. İşin özü bu zaten.

(Sinan Bey görüntüler olduğunu söyledi) Olabilir. Bir iş hanına girer çıkarken görüntü olabilir. Bugün pek çok yere giderken, bugün bu otele de gelirken görüntüler vardır.”





Kanal İstanbul parasını vermeyeceğiz

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul ile ilgili sözleri) Kamu kurumlarının ‘Bu yanlıştır’ dediği yazıları bile ÇED dosyasına koymuyorlar. Sırf vatandaşın sorunları tartışılmasın diye bir Kanal İstanbul tutturmuş gidiyor. Paran var mı kardeşim? Yap bakalım. Nerede bunun ÇED raporu, kamu kuruluşlarının bu konudaki görüşü? Birileri kalkıp da öyle köprü gibi, yol gibi garantileri alıp 'Kanal İstanbul’u yapacağım buradan garantiler de aldım, ileride de haklarımı ararım, gelen iktidar da bana bir şey yapamaz' demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz. Devletin devamlılığı, Türkiye’nin çıkarları üzerine esastır. Yolsuzlukta, haksızlıkta, yandaşa rant paylaşımında devamlılık olur mu? Beyefendi oturuyor, sabah kalkıyor ben bunu yapacağım diyor. Ben de diyorum ‘Sen bunu yapamazsın’.”





2020 mesajı: Siyaseten yeni bir başlangıç

(2020’yi nasıl görüyorsunuz?) 2020’de Türkiye siyaseten yeni bir başlangıç yapacak. Toplumun yerel seçimlerde elde ettiği umudu 2020’de daha da büyüteceği kanısındayım. Bizim belediye başkanlarımız çok iyi çalışıyorlar. Çalışmalarını düzenli olarak ölçüyoruz zaten. Her şey güzel olacak demiştik. Şimdi her şey çok daha güzel olacak. Çok daha güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Asla karamsar olmadım. Hepimizin ortak çaba harcaması lazım. Türkiye çok daha güzel yönetimlere layık





Libya'da içsavaşa taraf olmayız

(Libya ile ilgili askeri anlaşmalar) Türkiye’nin Libya ile kıta sahanlığı bağlamında yaptığı anlaşmayı önemli bir anlaşma olarak görüyoruz. Parlamentoda oylanırken de destek verdik. Libya’ya asker göndermeyi ise doğru bulmuyoruz. Orada bir içsavaş var. İçsavaşa taraf olamayız. Yapmamız gereken diplomatik olarak çaba harcamak.

(İYİ Parti’nin yeni partilerle bir araya geleceği iddiası) Bugünden görüş beyan etmek doğru değil. Seçim sürecine girince ittifak nasıl olur, partiler nasıl bir araya gelir, o günün sorunu.





Yaptırımlar doğru değil

ABD ile olan ilişkilerin düzelmesi, diplomatik kanalların o çerçevede zorlanması gerekir. Yaptırım uygulanmasını asla tasvip etmiyoruz. Bu sadece Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürer. ‘Amerikalılar yaptırım uyguladı o nedenle kriz çıktı, işsizlere tam çözüm bulacakken Amerikalılar yaptırım uyguladı...’ Bunu söyleyecekler.

(Tank Palet Fabrikası) Devletin silah fabrikasını siz 25 yıllığına beş kuruş para almadan Ethem Sancak, Talip Öztürk ve Katar Ordusu’na teslim ediyorsunuz. Bunun adı vatana ihanettir. Özellikle bu obüs, Fırtına toplarının üretildiği bölümde ciddi askeri sırlar var. Ordunun sırlarını BMC’ye teslim edeceksin.





İşsizliği çözemez

Erdoğan işsizleri sadece istatistikteki rakamlar olarak görüyor. Bir işsizin yaşadığı dramı, toplumsal maliyetini, yatabileceği ahlaki deformasyonu göremiyor, görmek istemiyor. Erdoğan işsizlik sorununu çözemez. Böyle bir birikimi yok. İşsizliğin çözümü üretimden geçer.”





CHP’li üyelerden 'kayıtları açıkla' çağrısı

Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkında “25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasıyla” suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan ‘rüşvet’ tartışması büyüyor.

ABB CHP Meclis üyeleri Berkay Gökçınar ve Haydar Demir yazılı bir açıklama yaptı. Sinan Aygün’ün ABB CHP meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün’ün davetiyle Aygün ile görüştüklerini belirten meclis üyeleri suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak şunları kaydetti: “Sibel Aygün’ün ofisine, Sibel Hanım ile görüşmek üzere gittik. Kapıda rastlaştığımızda bizi ofisine davet eden Sinan Aygün, içeride Belediye Başkanımız hakkında hakaretamiz ifadeler kullanarak konuyu kendisi açtı. ‘Babam adına 32 derslikli okul yaptıracağım. Bir okul dediğin nedir ki, 2 milyon, 3 milyondur’ ifadelerini kullanmış, bunun üzerine Berkay Gökçınar ‘3 milyona okul mu yaptırılır? Bunun ederi 20-25 milyon civarıdır’ demiştir. Kendisi ısrarla, ‘Kaça olur, kaça olur, bir şey söyle’ diyerek Gökçınar’a bu rakamı tekrar ettirmiştir. Aygün’e sesleniyoruz: Kendine güveniyorsan kayıtları açıkla. Sizi, kesmeden/biçmeden, eksiksiz bir biçimde tüm kayıtları paylaşmaya davet ediyoruz.” -Murat YILMAZ





Aygün'e disiplin soruşturması

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Aygün hakkında “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını söyledi. Aygün’ün, hukuksal sürecin sonucunu beklemek yerine kamuoyunu yanıltıcı bir algı operasyonu sürecine girdiğini belirten Güvener, “Aygün’ün, televizyon kanalına bağlanıp, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere partimizin kurumsal kimliğini ve Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı rencide edici tavırlar içine girdiğinin tespit edilmesi üzerine bu karar alınmıştır” dedi.

Güvener, Aygün’ün kız kardeşi ABB meclisi üyesi Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini kaydetti. -ANKARA