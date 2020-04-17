Sinan Çetin kural tanımıyor: Rebekka yat, çekiyorlar

Yönetmen Sinan Çetin ile eşi Rebekka Haas, Bebek’te görüntülendi. 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 67 yaşındaki Sinan Çetin bu yasağı ikinci kez çiğnedi. Habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adımlarla otomobile koştu.

Bu sırada Sinan Çetin’in “Rebekka çabuk yat, çekiyorlar” dediği duyuldu. Torpidoya doğru eğilen Rebekka Haas ne yapacağını şaşırdı. Sinan Çetin’in kahkaha ile güldüğü görüldü. Yönetmen geçen hafta da Bebek’te görüntülenmiş, “Neden dışarıdasınız?” diye soran habercilere “Kulağımda kulaklık var, müzik sesi yüksek. Sizi duyamıyorum” demişti.





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