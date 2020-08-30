Sinan Çetin olaylı villayı sattı

Yönetmen Sinan Çetin, geçen yıl Büyükada Meşrutiyet Mahallesi’nde bin 278 metrekarelik denize sıfır, bitişik iki tripleks villadan birini satın almıştı. Ünlü yönetmen mevzuata aykırı olarak 20 metrekaresi teras (çatı arasında) olmak üzere, kayıkhane olarak görünen yeri sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirip toplamda 90 metrekare yaşam alanı yaratmıştı. Kaçak yapı yaz başında Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yıkılmıştı. Sinan Çetin, geçen ay bu villayı sessiz sedasız 2 milyon dolara sattı.

KIZLIK SOYADINA GERİ DÖNDÜ

Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun oğlu Kemal 2013’te Reyhan Baylan ile Atatürk’ün yatı Savarona’da evlenmişti. Altı yaşında bir kızları olan çiftin yuvalarının üzerinde kara bulutlar gezindiğini ve olaylı bir şekilde evlerini ayırdıklarını geçen kış bu köşede ilk ben yazmıştım. Reyhan ile Kemal eylül sonunda hakim karşısına çıkacaklar. Reyhan sosyal medya hesabında Sadıkoğlu soyadını silip kızlık soyadı, Baylan’ı kullanmaya başladı.

VİTAMİN TAKVİYESİYLE GENÇLEŞİYOR

İki aydır Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan popçu Sinan Akçıl’ın göbekli ve kilolu fotoğrafları magazin basınında haber olmuştu. Tatili bitirip İstanbul’a dönen Sinan, eski formuna kavuşmak için sıkı diyet programına başladı. Her gün spor salonuna giden Sinan, önceki gün de Burak Kut’un eşi Dr. Cansen Yeni’nin Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde yüzüne, gençlik aşısı yaptırdı.

Bebeğini İstanbul’da doğuracak

Ünlü modacı Rıfat Özbek’in ağabeyi Mithat Özbek’in kızı Başak, bir dönem podyumların aranılan mankenlerindendi. 2010 yılında, İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip Londra’ya yerleşen Başak’a Bodrum’da rastladım. Isabella adında dört yaşında bir kızı olan Başak, yedi aylık hamile. Başak’a bebeğinin cinsiyetini sordum “Nazar değmesin diye kimseye söylemiyorum. Bebeğimi İstanbul’da doğuracağım çünkü Türkiye’deki hastaneler Londra’dakilerden çok daha iyi” dedi.

Playboy Gökmen evlendi

Bir dönem, Türkiye’nin en büyük hazır giyim markası olan Gökbakan Triko’nun sahibi Gökmen Gökbakan sosyetenin en hızlı playboylarından biriydi. Sosyete, sanat ve podyum dünyasından onlarca güzelle aşk yaşayan Gökmen geçen hafta, Doktor Merve Aksoy ile sesiz sedasız bir kır düğünü ile evlendi.

Eşine Maslak’tan daire aldı

Şarkıcı Kıvılcım Ural’ın, Duman grubunun solisti olan eşi Kaan Tangöze ile geçen hafta Bodrum’da pandemi kurallarına uymayıp maske takmadan sokağa çıktığı için tartışıp İstanbul’a döndüğü magazin sayfalarına haber olmuştu. Kaan’ın eşi Kıvılcım’a, Maslak’taki 1453 adlı rezidanstan 2 milyon liraya daire aldığını öğrendim. Haberi doğrulatmak için Kıvılcım’ı aradım. “Doğru ama antipatik olmamak için yazılmasını istemiyorum” dedi.

ŞANSSIZLIĞIN BÖYLESİ

Türker İnanoğlu ile Filiz Akın’ın oyuncu oğlu İlker, üç ay önce omuriliğinde oluşan bir sorun sebebiyle hastanelik olmuştu. Uzun süren tedavi sonunda eski sağlığına kavuşan İlker İnanoğlu, geçen hafta spor yaparken sol ayak bileğini burkup tendon bağını kopardı. Sıkı bir spor düşkünü olan İlker, bandajlı ayağıyla spor yapmaya devam ediyor.