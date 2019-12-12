AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, arabuluculuk sınavını kazanamaması dün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Yavuz, “Çoğu paylaşımı tiye alıyorum. Arkadaşlarımla gülüyorum ama bazılarının art niyetli olduğunu da düşünüyorum. İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puanı aldık. ” dedi.

Yavuz, Hürriyet’e sınav sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"200 vekil sınava girdi, hiçbiri kazanamadı"

“Sınavları hazırlayan kişi de kazanamadı. Aslında bu konuda konuşmayacaktım ama ısrarlarınıza dayanamadım. 200’e yakın milletvekili sınava girdi ve hiçbiri arabuluculuk belgesi almayı hak kazanamamış. Sınav öncesi bir takım çevreler ‘Bunlar milletvekili, sınavı da Bakanlık koordine ediyor. Soruları zaten onlara verecekler. Bu sınavın sonucu şimdiden belli’ diye dedikodular ürettiler. Bir takım çukur kesimler de bunların arasında var. ‘Milletvekilliği maaşı onlara yetmiyor arabuluculuktan da bol miktarda para kazanacaklar.’ Aklımızın köşesinden dahi geçmeyen bir şeyle itham edildik. Kınıyorum onları.

"Teyit ediyorum, 74 aldım"

Biz her bir milletvekili arkadaşımız çıktık farkındalık oluşturalım dedik. Kendimizi de sonraki süreçlere hazırlamak istedik. Ama itibar suikastı yapılıyor. Aslında ben sosyal medyadaki paylaşımları tiye alıyorum. Gülüyorum geçiyorum ama bu açıklamayı da yapma gereği duyuyorum.

Üniversite sınavından aldığınız puanı bir daha alabilir misiniz? İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puanı aldık. Milletvekili arkadaşlarımız da aldı. Ben de şu an teyit ediyorum, 74 aldım. Arkadaşlarıma 70 üzeri alırım demiştim.

"Maaş için sınava girmedik"

Kanunda diyor ki 70 puanın üzerindekiler sınavı kazanmış sayılır ancak arabulucu olacak kişiler aşağıdan yukarıya ihtiyaç olduğu kadar alınır. Bunlardan bahsediliyor mu? Hiçbir milletvekili arkadaşımız maaş için bu sınava girmiş değildir. Hiçbir arkadaşımız sınav sorularına ulaşalım diye bir dert taşımamıştır. Kimse bu arkadaşlarımız doğru düzgün çalışamadan bu puanı aldılar demiyor. Ben söylüyorum iki gün çok yoğun çalıştım ama iki gün... Bunun takdir edilmesi gerekirken ve sınavı her birimiz kazanmışken, bu dedikoduların üretilmesine üzülüyorum.

"Başka sınavlara da gireceğim"

Arkadaşlarımızdan uzun yıllarını bu işe vermiş arkadaşlarımız bile kazanamadı. Bir daha sınava gireceğim, başka sınavlara da gireceğim. Gerçekten çok kolay sorular da vardı, çok zor sorular da vardı. Ben bu konulara gülüp geçiyorum. Arkadaşlarımızla da sosyal medyada konuşulanlarla ilgili espriler yapıp gülüyoruz. Ama açıklamam gerekenler de var. Sınavla ilgili çıkarılan iddiaların hepsi AK Parti’yi yıpratmak için. Benim sosyal medyada TT olmamın nedeni de daha önceki yaptığım işler ve tekrarlanan İstanbul seçimindeki süreç, benim açıklamalarım.”

"TT olmama tabii ki şaşırdım"

Ali İhsan Yavuz, “Sosyal medyada TT olmuşsunuz” sözlerine gülerek “Öyle olmuş” yanıtını verdi. Yavuz, “Benim üzerimden biraz da AK Parti’ye zarar vermek için bu paylaşımları yapıyorlar. Elbette tekrar sınava gireceğim. TT olmama tabii ki şaşırdım” dedi.