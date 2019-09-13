Sincapların çiçek aşkı herkesin kalbini çaldı

34 yaşındaki Hollandalı fotoğrafçı Dick van Dujin Avusturya'da yaygın olarak görülen 'Avrupa yer sincapları'nı görüntülemek için Viyana'ya gitti. Parklarda karşısına çıkan meraklı sincapları, çiçekleri koklayarak keşfederken böyle görüntüledi.

Fotoğrafları kendi Instagram sayfasında da paylaşan Dujin bu tatlı sincapları bir anda meşhur etmiş oldu. Fotoğraflar binlerce beğeni alırken birçok yayın organında da haber olmayı başardılar...



