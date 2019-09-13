Sincapların çiçek aşkı herkesin kalbini çaldı
Doğal yaşam fotoğrafçılığı oldukça zor bir meslek. Ancak ortaya çıkan fotoğrafların bazıları insana işin tüm zorluğunu unutturacak kadar güzel. Tıpkı çiçekleri çok seven bu sincapların fotoğrafları gibi...
34 yaşındaki Hollandalı fotoğrafçı Dick van Dujin Avusturya'da yaygın olarak görülen 'Avrupa yer sincapları'nı görüntülemek için Viyana'ya gitti. Parklarda karşısına çıkan meraklı sincapları, çiçekleri koklayarak keşfederken böyle görüntüledi.
Fotoğrafları kendi Instagram sayfasında da paylaşan Dujin bu tatlı sincapları bir anda meşhur etmiş oldu. Fotoğraflar binlerce beğeni alırken birçok yayın organında da haber olmayı başardılar...