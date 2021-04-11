Magazin Sinem Kobal: Lalin bana benziyor

Sinem Kobal: Lalin bana benziyor

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Sinem Kobal: Lalin bana benziyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları Lalin geçen ekimde dünyaya gelmişti. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal kızı Lalin'in kendisine benzediğini söyledi. Ali KESER / POSTA

11 Nisan 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Geçen ekimde kızı Lalin’i dünyaya getiren Sinem Kobal önceki gün Etiler’deydi. Anneliğin keyfini çıkardığını söyleyen oyuncu “Lalin’i büyütüyorum. Onu seyretmek çok keyifli. Allah isteyen herkese nasip etsin. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Evimizin neşe kaynağı oldu” dedi.

Kızının kendisine benzediğini söyleyen Sinem Kobal, “Babası ‘Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor’ demişti. Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor” dedi.

BAKICIYA KARŞI DEĞİL

Lalin’i kendi büyüttüğünü söyleyen Sinem Kobal “Kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor. Ama bizim şu an keyfimiz yerinde” diye konuştu. “Oyunculuğa ne zaman döneceksiniz?” sorusuna ise “Henüz erken” cevabını verdi.

HEDİYE DEĞİL İHTİYAÇ!

Öte yandan muhabirlerle sohbet eden Sinem Kobal yeni aracı 2021 model Porsche Macan ile görüntülendi. 2 milyon TL değerindeki otomobili gören muhabirler “Eşiniz Kenan İmirzalıoğlu’nun hediyesi mi?” diye sordu. Sinem Kobal “Hediye değil. Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı” diye yanıt verdi

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