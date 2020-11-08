Sinem Kobal: Lalin uyurken...

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Çiftin kızları Lalin geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi.

Kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından "Lalin uyurken" notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.

Oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.











