Sinem Kobal: Lalin uyurken...
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmış ve kızı Lalin'i kucağına almıştı. Yeni doğum yapan Sinem Kobal sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncunu fit görüntüsüyle beğeni topladı.
08 Kasım 2020, Pazar 12:12 Son Güncelleme:
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Çiftin kızları Lalin geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi.
Kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından "Lalin uyurken" notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.
Oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.
https://www.instagram.com/p/CHUjjXenf50/
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