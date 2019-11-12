Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftlerden biri. Hayranları tarafından da çok beğenilen çiftin, özellikle Sinem Kobal'ın paylaşımlarına gelen mesajların büyük bir kısmı Kemal İmirzalıoğlu ile ilgili oluyor.

Takipçi tavsiyesi

Yine Sinem Kobal'ın son paylaştığı fotoğrafa da Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili gelen mesajların çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Ancak bir takipçisinin tavsiye içeren mesajı çok daha dikkat çekiciydi.

İşte hayal gücünü zorlayan takipçinin o yorumu:

"Gerçekten Kenan bey ile yakışan bir çiftsiniz, tencere kapak gibisiniz. Kenan ağabeye çok çok saygılar.

Tüm Türkiye gibi benim de idolüm. Yalnız bir şey soracağım: Kenan abi size kızmıyor mu? Artık siz reklamları falan bıraksanız, filmleri, dizileri... Evinizin hanımı, çocuklarınızın anası olup köye yerleşip orada bir çiftlik kurun. Boy boy çocuklarınız, boy boy kuzularınız olsun, tarlalarınız olsun."

Geçen ay Sinem Kobal, Instagram hesabından Kenan İmirzalıoğlu birlikte oldukları siyah beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Kobal'ın paylaşımına ingilizce 'aşk' notunu düştüğü fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum gelmişti.





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