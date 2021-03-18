Magazin Sinem Sülün takıların iadesi davasını kaybetti

Sinem Sülün takıların iadesi davasını kaybetti

Magazin

Sinem Sülün takıların iadesi davasını kaybetti

Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün ile tekstilci Mustafa Yüksel, 7 yıl önce evlendi.

18 Mart 2021, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eşinin isteği üzerine modelliği bırakan Sülün, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ile kayınpederi Sami Yüksel sürekli evliliklerine müdahale ettiğini söyledi. Eski model, bir yıl sonra eşine boşanma davası açtı. Sülün ayrıca yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdiği iddiasıyla eski eşi, eski kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Mahkeme, eski kayınpeder ve kayınvalide hakkında 2’şer yıl 6’şar ay 15 gün hapis cezası verdi. Sülün ayrıca 20 bin lira manevi tazminatı da faiziyle kazandı.

Eski model, düğünde takılan ziynet eşyalarının kendisine iade edilmediği gerekçesiyle de eski eşi ile ailesine 162 bin 772 lira ve 52 bin dolarlık dava açtı. Davaya cevap veren Yüksel ailesi ise, Sülün’ün 350 bin TL’lik otomobilini düğündeki takılarını bozdurarak aldığını iddia etti. Mahkeme önceki gün eski modelin düğünde takılan nakit ve ziynet alacağı iadesiyle ilgili davasını reddetti. (Hürriyet/ Özge Eğrikar)

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
18 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
4 yapraklı yonca meselesi
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kötü ama iyi
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'dan elenen Yunus Emre: Kötü senaryo devam edebilir