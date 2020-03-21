Yerel yetkililerin teyit edilmiş corona virüs vakalarına maruz kalan insanları hızlı bir şekilde izlemelerini sağlamak için TraceTogether adlı akıllı telefon uygulaması Singapur’da kullanıma sunuldu.

TraceTogether, kablosuz Bluetooth teknolojisi kullanarak koronavirüs hastalarına yakınlığı en az 30 dakika olduğunda tespit edip kişiyi uyarabiliyor.

Uygulama SGUnited, GovTech ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte geliştirildi.

Geliştiriciler, "Bu özellikle enfekte kişilerin uzun süredir yakın oldukları herkesi tanımadığı durumlarda kullanışlı” dedi.

Uygulamanın kullanımı zorunlu olmasa da, onu kullananlar izleme için telefonlarında Bluetooth ayarlarını açmak zorunda. Ayrıca, Apple App Store veya Google Play mağazasında bulunan uygulamada push bildirimlerini ve konum izinlerini etkinleştirmeleri gerekiyor.

Bu kullanıcılardan birine virüs bulaşırsa, yetkililer hangi kullanıcılarla yakın temasta olduklarını hızlı bir şekilde bulabiliyor. Bu da olası vakaların daha kolay tanımlanmasına ve corona virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor.

TraceTogether geliştiricileri, uygulamanın amacı hakkında mevcut kişi izleme yöntemlerini tamamlamak ve enfekte bir kişiyle daha yakın olan kişilerin daha verimli bir şekilde tanımlanmasına izin vermek olduğunu söyledi. Şu anda uygulama konusunda kullanıcı sayısı için hedef yok.

Benzer bir uygulamanın dünya çapında kullanılması salgını takip etmeyi kolaylaştırabilir.











