Sınırda dikenli ve jiletli tel dönemi

Edirne'de göçmenler Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında beklemeye devam ediyor. Zaman göçmenlerin sınırın ötesine geçmeye çalışmasının ardından Yunan askerleri Meriç Nehri kıyısına dikenli ve jiletli tel örgü çekmeye başladı.

Yunanistan’a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne’ye gelişleri devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı’nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Geçişlere karşı önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün, Edirne’nin Doyran köyü yakınlarında, Meriç Nehri kıyısına jiletli ve dikenli tel çekmeye başladı.

DHA

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