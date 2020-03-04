Dünya Sınırda göçmenlere ateş açıldı, yaralılar var

Sınırda göçmenlere ateş açıldı, yaralılar var

Dünya

Sınırda göçmenlere ateş açıldı, yaralılar var

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerleri tarafından ateş açıldı. Ateş sonucu yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

04 Mart 2020, Çarşamba 12:11 Son Güncelleme:
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Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AA

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