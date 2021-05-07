Türkiye Sınırda kafes içinde 12 maymun ele geçirildi

Sınırda kafes içinde 12 maymun ele geçirildi

Türkiye

Sınırda kafes içinde 12 maymun ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda, kafes için 12 yavru maymun ele geçirildi. Ekipleri harekete geçiren olay sonrası 12 yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde yapılan muayenenin ardından Gaziantep'teki Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

07 Mayıs 2021, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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İhbarı değerlendiren Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında, içinde 12 yavru maymunun bulunduğu 2 kafes gördü. Ekipler, kafesleri bırakanları tespit etmek için kamera görüntülerini izledi. Yapılan incelemede, 5 Mayıs gecesi, kimliği belirlenemeyen kişinin, hudut giriş bölgesinde TIR'ların arasından çıkarak, elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park halindeki İran plakalı TIR'ın çekici bölümüne koyduğunu belirledi.

Görüntülerin devamında şüphelinin, TIR'dan inerek, 2 kafesi araçtan indirip, tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine muhafazaya alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada muayeneden geçirilen yavru maymunlar, hazırlanan özel kafes içinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)

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