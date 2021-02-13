Türkiye Sınırlama getirildi! Başvurular bizzat yapılacak

Sınırlama getirildi! Başvurular bizzat yapılacak

Türkiye

Sınırlama getirildi! Başvurular bizzat yapılacak

Yabancıların, İstanbul’da ikamet izin başvuru dosyalarının posta veya kargo yoluyla alınması usulüne son verildi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 00:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 15 Şubat’tan itibaren ikamet izinleri için başvuruların bizzat yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, ikamet izni başvuru dosyalarının posta ve kargo yoluyla alınması usulüne son verildiği, izin almak isteyen yabancıların kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il ya da ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmaları gerektiği bildirildi.

Posta ve kargo yoluyla gönderilen başvuru dosyalarının 15 Şubat’tan itibaren işleme alınmayacağı belirtilen açıklamada, daha önce yapılan başvuruların ise değerlendirmeye alınacağı kaydedildi. Söz konusu tarihten önce farklı birimlerden ikamet izin başvurusu yapan yabancıların ise evraklarını, kendilerine SMS ve e-posta ile iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili il ya da ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

İkamet izinleri randevu işlemlerine ilişkin işlemler, 15 Şubat’tan itibaren İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığı, Pendik İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ve Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığında yürütülmeye devam edilecek.

AA

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