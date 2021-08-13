Türkiye Sinop Ayancık ilçesinde köprüde büyük panik! Çökme tehlikesi yaşandı

Sinop Ayancık ilçesinde köprüde büyük panik! Çökme tehlikesi yaşandı

Türkiye

Sinop Ayancık ilçesinde köprüde büyük panik! Çökme tehlikesi yaşandı

Sinop Ayancık'ta sel felaketinin ardından vatandaşların insan zinciri oluşturduğu sırada köprüde çökme tehlikesi yaşandı. Uyarıların ardından vatandaşlar panikle köprünün üstünden ayrıldı. O anlar anbean kaydedildi.

13 Ağustos 2021, Cuma 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CNN Türk muhabiri Samet Güner, Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde yaşanan paniği canlı yayında anlattı...

Sinop Ayancık'ta ağır hasar almış bir köprüden ağır tonajlı kamyonların geçmesine izin verilmiyordu. Köprünün üzerinde çok sayıda vatandaş yardım etmek için insan zinciri oluşturmuştu. Bu noktaya geldiğimizde 'Köprüde insanlar var, güvenli mi?'' demiştik, mühendisler ''gerekli kontroller yapılıyor, yaya için güvenli demişti.


"KÖPRÜ YIKILACAK, UZAKLAŞIN"

Köprünün burasında açılma vardı. Bir anda haber geldi, dediler ki ''Köprü yıkılacak, uzaklaşın'' diye. Bir anda bizde bulunduğumuz noktadan koşarak uzaklaştık.

"PANİK HAVASI OLDU, HERKES UZAKLAŞTI"

Polis, askerler hemen burayı organize ettiler, yayaları çıkardılar. Çevik kuvvet, asker bir taraftan. bir anda buradan yayalar uzaklaştırıldı. Tabi bir anda panik havası oldu. Herkes uzaklaştı. Çalışanlar vardı, köprünün orada. Mühendisler de o anda hemen gelip baktılar.

Burada kontrol yaptılar. Nasıl yapıyorlar o kontrolü? Buradaki aralığı takip ediyorlar. Buradaki aralığın genişlemesini, köprünün açılmasını takip ediyorlardı.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ölümlü kazaların önüne geçebiliriz
Hakan Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca, 18 yaş üstü en az bir doz aşı olanların sayısını açıkladı