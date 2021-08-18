Türkiye Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacak. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.


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