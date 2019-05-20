Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Sinop Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi alacak. Bu ilana başvuru yapmak isteyenler şimdi şartları ve belgeleri araştırıyor. İşte detaylar...
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." diye ilan yayınlandı.
Bu duyurunun ardından "Başvuru nasıl yapılır?" sorusu sık sık aratılmaya başlandı.
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