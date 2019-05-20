Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sinop Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi alacak. Bu ilana başvuru yapmak isteyenler şimdi şartları ve belgeleri araştırıyor. İşte detaylar...