Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı ek tedbirler alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul toplantısında, kent genelinde salgınla mücadele kapsamında bazı ek tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa sebep olabilecek ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerekli uyarıcı bilgilendirmenin yapılmasına karar verilmiştir. Kurulumuzca ayrıca il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılmasına, öğrencilerin de okulda bulundukları süre içinde okul dışına çıkmamaları karara bağlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, vaka sayılarının azaltılmasına yönelik kent genelinde ilgili kuruluşlarca çeşitli yöntemlerle bilgilendirmeler yapılmasına ve kolluk kuvvetlerince denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi. ​​​​​​​

'ÇOK YÜKSEK RİSKLİ' EDİRNE'DE DE YOĞUN ÖNLEM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi. Bu caddelerin bazı ara sokaklara girişleri ise tamamen kapatıldı. Polis ekipleri, sınırlama getirilen caddelerin girişlerini demir bariyerlerle kapattı. Tedbirler kapsamında Saraçlar Caddesi'nin 4 metrekareye 1 kişi olarak sınırlandırıldığı belirtildi. Girişlerini kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması getirileceği de kaydedildi.

Polis ekipleri sık sık anonslar yaparak vatandaşları alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı. Anonslarda, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen, rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya dikkat edelim" denildi.

ÇAY OCAKLARININ FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Tedbirler kapsamında Edirne'de çay ocaklarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Kararla, çay ocakları bugünden itibaren 2 hafta süreyle faaliyetlerine ara verecek. Alınan karar, Edirne Kahveciler Odası tarafından üyelerine duyuruldu. (AA)