Sinop´ta boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi, kurtarıldı

Kentte akşam saatlerinde, Akliman bölgesi sahil kısmında denize giren 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. 6 kişinin suda çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Boğulmak üzere olan 6 kişi, deniz polisi, cankurtaranlar ve vatandaşların da el ele tutuşup oluşturdukları zincirle kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılanlardan 1´inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan, deniz polisi ekipleri, bölgedeki vatandaşları, rüzgarın etkisini artırdığı denize girmemeleri konusunda uyardı.

DHA