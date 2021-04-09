Sinop’ta, denizde hortum paniği

Sinop’ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anları kaydeden bir kişi, "Buraya doğru geliyor, bizim eve doğru gelmesin. Valla geliyor, gittikçe büyüyor" ifadeleri kullandı.

DHA