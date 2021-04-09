Türkiye Sinop’ta, denizde hortum paniği

Sinop’ta, denizde hortum paniği

Türkiye

Sinop’ta, denizde hortum paniği

Sinop’ta, Karadeniz açıklarında oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

09 Nisan 2021, Cuma 20:56 Son Güncelleme:
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Sinop’ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anları kaydeden bir kişi, "Buraya doğru geliyor, bizim eve doğru gelmesin. Valla geliyor, gittikçe büyüyor" ifadeleri kullandı.

DHA

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