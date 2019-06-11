Sinop’taki kayıp balıkçı 19 gündür bulunamıyor
Sinop’ta denize açılan ve kendisinden 19 gündür haber alınamayan balıkçı Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta 19 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul’u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
Ekiplerce Öztuğrul’a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı.
Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
AA