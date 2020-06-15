Sinoz ürünleri ile yazı karşılamaya hazır mısın?

-Sinoz Doğa Dostu Organik Bez Çantalar ister plajda ister şehirde bu yaz ihtiyacın olan tüm ürünleri rahatlıkla taşıyabileceğin konforda. 1. sınıf kanvas kumaştan ve hasır örme kulpu ile oldukça kullanışlı olan bez çantalar bu yaz vazgeçilmez yardımcın olmaya aday. PSF: 34TL

-Yaz aylarında cilt ekstra özen ister. Güneşin zararlı ışınları cildi yıpratır, yaşlanmayı hızlandırır. Güneş ışınlarının oluşturabileceği cilt lekelerine karşı etkili koruma sağlayan Sinoz Leke Karşıtı Güneş Kremi 50SPF+, yaz çantasının joker ürünlerinden olacak. PSF: 89TL

-Hamilelik ve kilo alıp verme sonucu vücutta oluşan çatlaklara karşı savaş açan Sinoz Çatlak Kremi; özel formülü ile cildin ihtiyacı olan elastan yapıyı geri kazandırarak yaz günlerini sıkı ve pürüzsüz bir cilt ile karşılamanızı sağlar. İçeriğindeki shea ve kayısı çekirdeği yağları ile cildin ihtiyacı olan nem desteğini sağlayarak yazı hazırlıklı geçirmenize yardımcı olur. PSF: 109TL

-Çeşitli etkenlerle oluşan koltuk altı, dirsek, diz kararmaları ve lekelenmeleri nedeniyle elbise, şort ve etek gibi yazlık kıyafetleri giymek kâbusa dönüşebilir. Sinoz Vücut Beyazlatıcı Krem, özellikle diz, dirsek ve koltuk altı bölgesinde oluşan kararmaları önleyerek ten renginizi eşitler. PSF 89 TL

-Yazın en ihtiyacımız olan şey; tazelenmiş lekesiz bir cilt... Özellikle yaz aylarında ciltte oluşabilecek lekelere karşı bir kalkan oluşturan Sinoz Leke Kremi yaşlanmaya bağlı lekelenmeleri de önleyerek, ciltte tek ton görünüm sağlar. PSF 125TL

-Sinoz Yağlı Ciltler için Güneş Kremi, siz güneşin keyfini yaşarken cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruma altına alır. Güneş ışınlarının ciltte sebep olduğu lekelenmeleri, güneş yanıkları ve yaşlanma belirtileri gibi cilt problemlerini önlemek için yağlı cilt tiplerine özel geliştirilen Sinoz Yağlı Ciltler için Güneş Kremi, sebum dengesini etkilemeden cildin mat görünmesine yardımcı olur. Yüksek güneş koruma faktörü ve suya dayanıklı özelliği ile denizin ve havuzun keyfini doya doya yaşamanızı sağlar. PSF 79TL