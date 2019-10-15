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Sinüzit, sinüslerin iltihap dolmasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Sinüzit baş ağrısı neredeyse günlük işleri yapmamıza engel olan oldukça sıkıntılı bir durumdur. Sinüzit baş ağrısı için neler yapılmalı sorusunun cevabı bu nedenden dolayı çok önemlidir. Prof. Dr. Metin Yılmaz, Sinüzit baş ağrısı için neler yapılmalı, Sorusunun cevaplarını açıkladı.

Sinüzit nedir?

Sinüsler, boyutu yaşa göre değişen, burun, gözler ve beyin arasında yer alan, havanın nemlendirilmesi, başın hafifletilmesi, koku ve sesin rezonansı gibi görevleri olan havalı boşluklardır. Bu boşlukların iltihabı sinüzit olarak kabul edilir. Akut (yeni), kronik (müzmin) olmak üzere iki tipi vardır. Akut sinüzit sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişen, kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyon tablosu iken kronik yani müzmin sinüzitler 3 ayı aşkın bir süredir sinüzit bulguları olan ve ilaç tedavisine yanıt alınamayan hastalık tablosu olarak kabul edilir.

Akut sinüzitler viral ve bakteriyel olmak üzere ikiye ayrılır. Akut sinüzitler çoğunlukla kendi kendini sınırladığı için 1 hafta-10 günde buruna yönelik (yıkama, dekonjestan veya antienflamatuar spreyler) uygulamalar ve sistemik ağrı kesicilerle tedavi edilebilirken kronik sinüzitlerde hastalığın gelişmesine neden olan faktörlere göre cerrahi genellikle önemli bir rol oynamaktadır.

Sinüzit belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı, sinüzitin temel belirtilerinden bir tanesi olmakla birlikte nadiren sinüzitin tek bulgusu olabilir. Bu nedenle baş ağrısının yanında aşağıdaki bulgulardan en az iki tanesi varsa sinüzitten şüphelenmek çok daha doğru olacaktır. Bu bulgular:





· Burun tıkanıklığı,

· Yeşil-sarı burun veya geniz akıntısı,

· Yüzde, yanaklarda, alında veya gözlerde baskı veya yoğunluk

· Boğaz ağrısı, diş veya kulak ağrısı

· Öksürük özelikle geceleri

· Koku veya tat bozuklukları

· Ağız kokusu

· Ateş

· Yorgunluk

· Ses değişiklikleridir.

Sinüzit varlığında bu şikayetlerin yanında paranasal sinüs radyolojisi ve endoskopik burun muayenesi tanı için son derece önemlidir. Sinüzitle benzer şikayetlere neden olan yabancı cisimler veya tümörler gibi durumlar için, tomografi veya endoskopi yanlış tanı ve tedavilerin önüne geçmek için kullanılmaktadır. KBB hekimleri tarafından muayenenin bir parçası olarak yapılan tanısal burun endoskopisi ile hem zaman hem maddi kayıplar engellenebilir. Ayrıca gereksiz tomografi çekimine bağlı radyasyon maruziyeti ortadan kalkmış olur.

Sinüzit oldum, düzelmeyecek miyim?

Aslında sinüzitlerin önemli bir kısmı akut yani yeni başladığı için uygun tedavilerle herhangi bir sorun gelişmeden genellikle kontrol atına alınır. Ancak özellikle sigara ve nargile bağımlıları veya alerjileri olan olgularda şikayetlerin tamamen ortadan kalkması 8 haftaya kadar uzayabileceği unutulmamalıdır.

Kronik olgularda yani 3 ayı aşkın bir zamandır sinüziti olan olgularda, hastalığın kronikleşmesine neden olan anatomik veya sistemik bir sorun olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu olgularda hastalığın kronikleşmesine neden olan olay ortadan kaldırılırsa sinüzit de ortadan kaldırılır. Anatomik sebepler için endoskopik burun muayeneleri, paranasal sinüs tomografisi, sistemik nedenler için alerji, astım, otoimmün gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

İlerlemiş sinüzit

Genellikle kronik yani müzmin sinüzitler için kullanılan bu tabir, nadiren komplikasyon şüphesi olan sinüzitler içinde kullanılmaktadır. Bu durumda tomografi çekilerek hangi sinüslerin etkilendiği, anatomik sorunlar ve olası riskler cerrahi açıdan değerlendirilir.

Kronik sinüzit nedir?

Üç ayı aşkın sinüzit şikayetleri ile radyolojik olarak paranasal sinüslerde iltihabi görünüm varlığı kronik yani müzmin sinüzit olarak kabul edilir. Tanısında şikayetlerin süresi, burnun endoskopik muayenesi ve tomografi önemli rol oynar. Alerji, astım veya poliplerle burun içindeki anatomik sorunlar oldukça önemli rol oynar.

Tedavisi var olan sorunlara göre değişmekle birlikte 3 ana başlıkta toplanabilir:

1. Burun içi tedaviler: Kortizonlu veya tuzlu burun yıkamaları kronik sinüzitli olguların neredeyse tamamında ilk planda önerilen uygulamalardır.

2.Antibiyotik kullanımı: Kronik sinüzitlerde ilk basamakta önerilen uygulamadır. Süresi hekim tarafından belirlenmekle birlikte 3-4 haftayı bulan uygulamalar yapılabilir. Sinüzitlerde antibiyotikler genellikle ağız yoluyla kullanılır ancak komplikasyon veya şüphesi varsa damar yoluyla antibiyotik kullanımı tercih edilir.

3.Cerrahi: Sinüzitin kronikleşmesine neden olan anatomik sorunların düzeltilmesi veya kronikleşmiş iltihabın temizlenmesi amacıyla endoskop olarak bilinen aletlerle burun delikleri aracılığı ile yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlardan sonra hastalarımız için genellikle 4-5 günlük bir dinlenme yeterli olmaktadır. Bu ameliyatların amacı hastalığın kronikleşmesine neden olan buruna ait faktörleri ortadan kaldırmaktır.

Çocuklarda sinüzit olur mu?

Çocuklarda da sinüzit oldukça sık görülen bir tablodur. ÜSYE’yi takiben gelişen akut sinüzit olgularında genellikle ek bir tedavi gelişmeden hastalık kontrol altına alınırken, tekrarlayan akut sinüzitlerde veya kronikleşmiş olgularda geniz eti sorunları veya alerji başta olmak üzere sistemik sorunlar araştırılmalıdır. Çocuklarda özellikle kistik fibrozis, larengofarengeal reflü de bu sorunların gelişimine neden olabileceği unutulmamalıdır.

Kronik sinüzitli çocuklarda tomografi ve burun muayene bulguları ışığında geniz eti ameliyatı cerrahi planda oldukça yararlı bir uygulamadır.

Sinüzit antibiyotiksiz geçer mi?

Akut sinüzitlerin önemli bir kısmının virüslerle oluşması nedeniyle antibiyotik kullanımı gerekli değildir. Ancak risk altında olan bireylerde veya 1 hafta geçmesine rağmen şikayetleri gerilememiş olgularda antibiyotik kullanımı yararlıdır.

Özellikle komplikasyon şüphesi olan olgularda veya kronik sinüzitlerde antibiyotik kullanımı hem çocuk hem de erişkin olgular için ilk planda önerilen uygulamalardır.

Balonla sinüzit ameliyatı nedir?

Endoskopik sinüs cerrahisinde “balon” uygulamaları sinüs boşluklarının açılması için kullanılan bir enstrümandır. Her olgu için yararı tartışmalı olup kullanımı konusunda bilimsel bir ortak kanaat oluşmamıştır.

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