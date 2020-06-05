'Yeni normal' sürecinde dışarıya çıkarken çocuğunuzu ve kendinizi korumak için maske veya siperlik kullanımı önemli. Eğer siz de evde siperlik nasıl yapılır merak ediyor veya pratik siperlik yapımı arıyorsanız "Siperlik nasıl yapılır? Pratik siperlik yapımı" haberimize bir göz atın.

Siperlik nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

Sünger

Asetat

Çift taraflı bant

Kalın lastik

Zımba

Süslemek için sticker





Siperlik yapılışı

Sünger ortalama 15 - 20 cm boyunda kafa yapısına göre kesilir. Çift taralı bant, süngere enlemesine yapıştırılır. Üzerine asetat kağıdı yapıştırılır. Kafa ölçüsüne göre lastik kesilir ve süngerin dış kısımına gelecek şekilde zımbalanır. Asetat kağıdını alt kısımları oval şekilde kesilir. Daha sonra istenilen sticker ile süslenir.



