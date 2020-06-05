Siperlik nasıl yapılır? Pratik siperlik yapımı
Corona virüs salgınından korunmak için önlemler aldığımız bugünlerde maske ve siperlik kullanımı büyük önem taşıyor. Hem kendinizi corona virüsten koruyabileceğiniz hem de çocuğunuzla birlikte etkinlik haline getirebileceğiniz siperlik yapımı sayesinde keyifli vakit geçireceksiniz. Eğer ev yapımı siperlik nasıl yapılır merak ediyorsanız ya da pratik siperlik yapımı arıyorsanız haberimize bir göz atın.
05 Haziran 2020, Cuma 13:42 Son Güncelleme:
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'Yeni normal' sürecinde dışarıya çıkarken çocuğunuzu ve kendinizi korumak için maske veya siperlik kullanımı önemli. Eğer siz de evde siperlik nasıl yapılır merak ediyor veya pratik siperlik yapımı arıyorsanız "Siperlik nasıl yapılır? Pratik siperlik yapımı" haberimize bir göz atın.
Siperlik nasıl yapılır?
Gerekli malzemeler
- Sünger
- Asetat
- Çift taraflı bant
- Kalın lastik
- Zımba
- Süslemek için sticker
https://www.instagram.com/p/CA-u5HzjMLh/
Siperlik yapılışı
Sünger ortalama 15 - 20 cm boyunda kafa yapısına göre kesilir. Çift taralı bant, süngere enlemesine yapıştırılır. Üzerine asetat kağıdı yapıştırılır. Kafa ölçüsüne göre lastik kesilir ve süngerin dış kısımına gelecek şekilde zımbalanır. Asetat kağıdını alt kısımları oval şekilde kesilir. Daha sonra istenilen sticker ile süslenir.