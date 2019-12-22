Sıra dışı yılbaşı hediye önerileri

Yaratıcılığınız konuşsun

80’lerin, 90’ların eskimeyen fotoğraf albümü daha modern ve şık bir şekilde geri döndü. 20 fotoğraf, 20 sayfa ve senin yaratıcılığın! Kendi Anı Kitabı’nı kendin oluşturuyorsun. Anı Kitabı’nı istediğin gibi tasarlayabilmen için fotoğraflarınla beraber sticker seti ve gümüş rengi jel kalem de gönderiyorlar. Internet sitelerinden sipariş verebilirsiniz.

Sıra dışı ve dekoratif

Görselliğin önem kazandığı günümüzde, heykel sanatı her kesimden insanın ilgisini çekiyor. Sıra dışı ve dekoratif bir hediye önerisi arayanları Cihangir’deki ‘Pera Sanat’a davet ediyorum. Pera Heykel, kurucusu İsmail Tekin’in, insanların vakit geçirdikleri mekanları zenginleştirmek için tasarladığı heykeller unutulmaz bir yeni yıl hediyesi.

Unutamadığın anı ölümsüzleştir

Gökyüzü haritası, seçtiğiniz yer ve zamanda size özel oluşturulan yıldız haritaları üretiyor. Gökyüzü haritanızı tarih, saat, renk, yazı tipi ve farklı boyut seçenekleri ile tamamen özelleştirebilirsiniz. Internet sitelerine girip tasarımınızı seçip kişiselleştirebiliyorsunuz. Duvarınızda asıl gökyüzü haritanız sayesinde artık özel günlerinizi her zaman hatırlayabilirsiniz.

Işıltılı mutluluk

Özel günlerde sevdiklerinizi mutlu etmenin ışıltılı yolu... Türkiye’nin en büyük üç boyutlu led üreticisi ‘Sevgi lambası’ ile sevdiklerinizi mutlu etmek çok kolay. Her temaya uygun çok sayıda model seçenekleri ile ihtiyacınıza uygun modeli dakikalar içinde istediğiniz isim, söz, yazı gibi seçeneklere göre kişiselleştirerek sipariş edebilirsiniz.