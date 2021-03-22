Sıra sıra taşlar oyunu
Oyunumuzda nefesini kontrol etmek ve doğru yere üflemek biraz zorlayıcı gibi görünse de nefesini kontrol etmeyi başaran çocuklar belli konu üzerine ilgi oluşturabilmeyi ve dikkatini yoğunlaştırabilmeyi öğreniyor. Nefes çalışmaları veya aktiviteleri çocuğunuzun hayat kalitesini bir adım öteye taşıyacaktır. Bu oyun 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
22 Mart 2021, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sıra sıra taşlar oyunu için malzemeler;
- Bolca küçük taş
- Siyah keçeli kalem
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla beraber taşların üzerine 1’den başlayıp elinizde olan taş sayısına kadar sayıları taşların üzerine yazın. Hepsine yazdıktan sonra çocuğunuzdan sıra sıra bu taşları dizmesini isteyin. Bakalım çocuğunuz ardışık sayıları dizebilecek mi?