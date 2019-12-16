A Haber'in yayınladığı görüntülerde Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yedikten sonra soluksuz kalarak yaşamını yitiren Mert'in ölümüyle ilgili görüntüler yer alıyor.

"Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi"

Mert'e müdahale eden doktorun ifadesinde de ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.









Okul yöneticileri açığa alındı

Soruşturma kapsamında okuldaki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı, okul kantini mühürlendi. Kantin işletmecisi de şüpheli sıfatıyla gözaltına alınarak ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Kantin işletmesinin, okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019'da, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiği görülmüştür. İlgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir."









Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi, okul çalışanları ve öğrencilere psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi. Mert Yağız Köksal, Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Baba Faruk ve anne Şükran Köksal taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı. Mert'in kendisinden 4 yaş küçük bir de kız kardeşi bulunduğu öğrenildi.

10 Mart 2016'da dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 'Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi' genelgesini yayınladı. Genelgenin 'Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olmayan Gıda ve İçecekler' başlığında, 'Tüm çikolata türleri (Ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dahil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.)' maddesi yer alıyor.









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