Alışveriş Sirke özü çok amaçlı temizleyici ile doğanın gücüyle temizlik

Sirke özü çok amaçlı temizleyici ile doğanın gücüyle temizlik

Alışveriş

Sirke özü çok amaçlı temizleyici ile doğanın gücüyle temizlik

Cilt ve çevre dostu, ekolojik temizlik ürünleriyle güvenli çözümler sunan Frosch, doğal özlü çok amaçlı temizleyicileriyle hijyenik ve güçlü temizliği kullanıcılarıyla buluşturuyor. Hijyenin önem kazandığı bugünlerde farklı yüzeylere uygulanabilecek Frosch Sirke Özlü Çok Amaçlı Temizleyicisi, mutfaklardan banyolara kadar tüm alanlarda sirke özlü içeriği ile bu dönemde aradığımız etkili temizliğin yapılmasını sağlıyor.

17 Mayıs 2020, Pazar 14:42 Son Güncelleme:
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Etkili ve doğal temizlik için bitki özlü formüller geliştiren Frosch, temizlik ve hijyeni üst seviyelere taşıyor. İnsan ve çevre sağlığına verdiği önem ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkılarla fark yaratan Frosch, Sirke Özlü Çok Amaçlı Temizleyici ile tüm yüzeylerde etkili temizlik sağlıyor.

Doğal özlerle etkili hijyen sağlıyor

Doğal özleriyle mermer ve ahşap gibi tüm yüzeylerde yıpratmadan etkin hijyen sağlayan çok amaçlı temizleyici çevreye de zarar vermiyor. Cilde uygunluğu dermatolojik olarak test edilen temizleyici, vegan ve hayvansal kaynaklı maddeler içermiyor. %100 geri dönüştürülmüş ambalajıyla da çevre duyarlılığını kanıtlıyor.

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