Sirke özü çok amaçlı temizleyici ile doğanın gücüyle temizlik

Etkili ve doğal temizlik için bitki özlü formüller geliştiren Frosch, temizlik ve hijyeni üst seviyelere taşıyor. İnsan ve çevre sağlığına verdiği önem ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkılarla fark yaratan Frosch, Sirke Özlü Çok Amaçlı Temizleyici ile tüm yüzeylerde etkili temizlik sağlıyor.

Doğal özlerle etkili hijyen sağlıyor

Doğal özleriyle mermer ve ahşap gibi tüm yüzeylerde yıpratmadan etkin hijyen sağlayan çok amaçlı temizleyici çevreye de zarar vermiyor. Cilde uygunluğu dermatolojik olarak test edilen temizleyici, vegan ve hayvansal kaynaklı maddeler içermiyor. %100 geri dönüştürülmüş ambalajıyla da çevre duyarlılığını kanıtlıyor.