Sirkeci Tren Garı'nda yangın çıktı

Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda yangın çıktı. Hasara yol açan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

09 Aralık 2019, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Sirkeci Tren Garı'nda yangın çıktı

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.



Hasar meydana geldi

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

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