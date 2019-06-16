İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "İçişleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

SAYI 8'E YÜKSELDİ

Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.