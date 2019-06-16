Şırnak Cehennem Deresi'nde teröristlere operasyon! 8'i etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "İçişleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
SAYI 8'E YÜKSELDİ
Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.