Türkiye Şırnak’ta 1 terörist teslim oldu

Şırnak’ta 1 terörist teslim oldu

Türkiye

Şırnak’ta 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

06 Ekim 2020, Salı 18:41 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi” denildi.

Ayrıca açıklamada, teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173’e yükseldiği aktarıldı.

ANKARA (İHA)


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