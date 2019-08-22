Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

22 Ağustos 2019, Perşembe 21:00 Son Güncelleme:
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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda, 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

AA

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